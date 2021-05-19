'Velho conhecido' do Coritiba é especulado como substituto de Brunoro

Crédito: Mazzuco atuou no Coxa gerenciando a base e o profissional (Divulgação/Cruzeiro

Em informação publicada através da rede social pelo jornalista Luiz Neto, que atua em um veículo focado exclusivamente em notícias do Coritiba, o 'Rede Coxa', o nome de André Mazzuco foi tratado na diretoria do Verdão como um possível ocupante da vaga que era de José Carlos Brunoro, diretor executivo demitido no início da semana.>Os primeiros jogos da equipe na Série B 2021 Tendo trabalhado no clube entre os anos de 2008 a 2015, Mazzuco conhece bem o clube do Alto da Glória e esteve no último período de maior destaque nacional do Coritiba onde, por dois anos seguidos, a equipe esteve na decisão da Copa do Brasil sob a direção de Marcelo Oliveira.

Nesse período, ele atuou como gerente de futebol das categorias de base e também como superintendente de futebol, tendo participação no surgimento de nomes importantes com formação no Couto como o zagueiro Henrique (de volta ao clube) e o atacante Keirrison, hoje sem clube.

Além do Verdão, André Mazzuco tem no seu currículo ligado ao mundo do futebol duas passagens pelo Paraná (preparador físico da base entre 2001 e 2005 além de executivo de futebol entre 2018 e 2019) além de Red Bull Brasil, Paysandu, Vasco e Cruzeiro, seu clube desde janeiro desse ano onde atua como executivo de futebol.

O clima no Coxa é de promover mudanças no planejamento feito para a temporada quando a gestão do presidente Renato Follador assumiu o comando do clube. Além de questões relacionadas a discordâncias gerenciais que ficaram expostas no comunicado oficial da saída de Brunoro, a queda precoce na fase classificatória do Paranaense foi elemento que pesou bastante para a situação se tornar mais delicada em meio a reta final de preparação visando o início da Série B do Brasileirão.