Velázquez viaja com o grupo e pode voltar ao Santos contra o Salgueiro

O Santos terá um reforço no setor defensivo para o duelo contra o Salgueiro, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Cornélio de Barros Muniz. O Zagueiro Emiliano Velázquez viajou com os companheiros e estará à disposição do técnico Marcel Fernandes.O uruguaio sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos e foi preservado pela comissão técnica até estar em plena condição de jogo. O zagueiro ficou afastado em tratamento no CEPRAF do Santos.

Velázquez não atuou no empate contra o São Bernardo, na Vila, na vitória contra o Ituano, também com mando santista, e nas últimas duas derrotas do clube contra Mirassol e São Paulo.O Peixe enfrenta o Salgueiro na primeira fase da Copa do Brasil. Quem avançar do duelo vai enfrentar o vencedor de Fluminense, do Piauí, e Oeste na segunda fase. Assim como na primeira fase, caso classifique, o Santos fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate nesta final o classificado será conhecido na disputa por pênaltis.

A partir da terceira fase, o modelo de disputa passa a ser com partidas de ida e volta. Nessa etapa, entram mais 12 equipes na competição: as classificadas para a Libertadores 2022, os campeões da Copa do Nordeste (Bahia), Copa Verde (Remo) e Campeonato Brasileiro da Série B (Botafogo), além de clubes complementares da Série A.