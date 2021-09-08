Velázquez aparece no BID, mas está fora do jogo contra o Bahia

O zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, recém-contratado pelo Santos, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (8). Apesar da boa notícia, o jogador ainda não poderá jogar neste sábado (11) contra o Bahia, na Vila Belmiro.

O defensor terá de cumprir uma partida de suspensão, ocorrida ainda pelo Campeonato Espanhol. A Federação Espanhola confirmou que o atleta tinha a punição pendente, encaminhando ofício ao Santos e à CBF.

O Peixe chegou a contestar o veto, considerando que a suspensão automática, decorrente de cartão vermelho, pela lei desportiva brasileira, não deve ser passada para outros campeonatos. Mas, pelo artigo 66-A do Regulamento Geral de competições, uma vez informada pela Federação de origem do registro do atleta, deverá ser cumprida a punição.Sendo assim, o zagueiro só poderá reforçar a equipe do técnico Fábio Carille diante do Ceará, no dia 18, em Fortaleza, pelo Brasileiro. O jogador segue aprimorando a parte física no CT Rei Pelé.