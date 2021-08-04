Veja valores da negociação do Palmeiras por Esteves com clube da MLS

Conforme noticiado pelo NOSSO PALESTRA, o lateral-esquerdo Lucas Esteves embarcou rumo aos Estados Unidos no último domingo (01) para assinar contrato com o Colorado Rapids, da Major League Soccer (MLS). O jogador deixa o Palmeiras por empréstimo com validade de um ano, com opção de compra ao término do período. Segundo o UOL, o valor fixado em contrato para aquisição definitiva é de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) por 50% dos direitos do atleta.O Palmeiras possui 70% dos direitos de Esteves e, ainda segundo o UOL, as cifras do acordo são inferiores às desejadas, mas tanto o clube quanto o jogador e seu estafe entendem que a MLS é a liga ideal para que o jovem desenvolva suas características no futebol e concluir sua formação.Sem espaço entre os profissionais do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, a Cria da Academia teria ainda menos chances com a chegada de Jorge e Joaquín Piquerez para o seu setor. Assim, a diretoria do Palmeiras buscou diversos destinos para o jovem lateral e as tratativas com o Colorado Rapids evoluíram rapidamente. A negociação também pode estreitar os laços do Verdão com o rico mercado norte-americano.