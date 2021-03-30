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futebol

Veja um panorama do Campeonato Catarinense

Enquanto a Chape anima o seu torcedor, Figueirense e Criciúma decepcionam...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 19:26
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Se alguns estaduais ao redor do país estão com o cenário indefinido, o mesmo não acontece no Catarinense, que permanece a todo vapor e com bola dentro das quatro linhas.
Confira abaixo como está o panorama da competição após seis partidas disputadas:
Em alta
Como já era esperada, a Chapecoense, atual campeã, manteve o padrão de desempenho e mesmo com o rodízio dos atletas está na liderança da competição, seguido de perto pelo Brusque, vice-líder e sonhando em incomodar o Verdão do Oeste.
Quem também vai bem neste começo de torneio é a dupla Joinville e Marcílio Dias, que estão na 3ª e 4ª colocação, respectivamente.
G-8
Sem apresentar a mesma eficiência nos pontos, Juventus, Hercílio Diaz, Avaí e Concórdia encerram a zona de classificação para a Segunda Fase. O Próspera, primeiro time fora do G-8, também aparece na briga pelo mata-mata.
Decepção
Os três times que decepcionam são: Figueirense, Criciúma e Metropolitano. Do trio, o que mais preocupa, apesar de não ocupar a lanterna, é o Figueira, que vem de rebaixamento para a Série C e não apresenta sinais de melhora.

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