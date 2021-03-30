Veja um panorama do Campeonato Catarinense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Se alguns estaduais ao redor do país estão com o cenário indefinido, o mesmo não acontece no Catarinense, que permanece a todo vapor e com bola dentro das quatro linhas.

Confira abaixo como está o panorama da competição após seis partidas disputadas:

Em alta

Como já era esperada, a Chapecoense, atual campeã, manteve o padrão de desempenho e mesmo com o rodízio dos atletas está na liderança da competição, seguido de perto pelo Brusque, vice-líder e sonhando em incomodar o Verdão do Oeste.

Quem também vai bem neste começo de torneio é a dupla Joinville e Marcílio Dias, que estão na 3ª e 4ª colocação, respectivamente.

G-8

Sem apresentar a mesma eficiência nos pontos, Juventus, Hercílio Diaz, Avaí e Concórdia encerram a zona de classificação para a Segunda Fase. O Próspera, primeiro time fora do G-8, também aparece na briga pelo mata-mata.

Decepção