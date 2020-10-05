Veja quem são os artilheiros da era Jair Ventura no Sport

Desde a chegada de Jair Ventura o Sport mudou. Se antes a realidade era a zona de rebaixamento, atualmente o Leão é o quinto colocado e integra o grupo da Libertadores da América.No último domingo, a vítima foi o Bahia. Com gols de Hernane Brocador e Marcão, o Rubro-Negro derrotou o Esquadrão de Aço por 2 a 1, em Pituaçu. No total, sob o comando de Jair Ventura, o Sport marcou 10 gols. Uma média de 1,25 gols por jogo.
Artilheiros
Dos 10 gols marcados, Iago Maidana é o artilheiro. O zagueiro converteu três pênaltis e assumiu o posto de goleador da equipe. O defensor é seguido de perto por Hernane Brocador, com 2 gols.
Confira abaixo a lista dos artilheiros:
Iago Maidana - 3 golsHernane Brocador - 2 golsPatric – 1 golLeandro Barcia - 1 golMarquinhos - 1 golLucas Mugni - 1 golMarcão - 1 gol