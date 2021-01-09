Veja quem estourou a idade da base e pode aparecer no profissional do Fluminense em 2021

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense já inciou o planejamento para a próxima temporada, com a contratação, por exemplo, do lateral-direito Samuel Xavier. Entretanto, não só de observação de mercado será construído o elenco. Como nos últimos anos, o Flu deve ter uma boa safra oriunda da base para chegar ao profissional. Alguns deles já estão inseridos no grupo e podem aparecer mais, como André, Martinelli e o próprio Luiz Henrique. Mas nomes como John Kennedy, Samuel e Pedro Rangel também estão em obervação. O LANCE! mostra as idades das promessas da base e quem pode pintar em qual categoria ao longo do ano.

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Quem não poderá mais atuar pelo Sub-20 é o goleiro Pedro Rangel (faz 21 em 29 de junho) e o lateral Guilherme (faz 21 em 6 de junho). Outros que não estiveram no elenco das quartas de final do Brasileiro, mas poderiam, e agora não descem mais por completar 21 anos em 2021 são os defensores Raí (28 de março), Geovani (18 de fevereiro), John Everson (3 de fevereiro), os meio-campistas Denílson (17 de março), Lussivica (7 de julho) e Wagninho (27 de abril), além dos atacantes Caio Victor (18 de agosto), Luís Gustavo (24 de outubro) e Samuel (2 de outubro).

No Sub-23, quem ultrapassa a idade é o arqueiro João Lopes (faz 25 em 16 de janeiro) e o zagueiro Frazan (faz 25 em 5 de junho). Matheus Pato e Cassini, que atualmente tem 25 e 24 anos, respectivamente, também estariam neste grupo, mas tem contrato apenas até o fim do Brasileirão de Aspirantes. Vale lembrar que nesta competição cada equipe pode ter três jogadores acima dos 23 anos e um goleiro.

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Dentre aqueles que estão no profissional, Luiz Henrique é o único que não pode mais jogar no Sub-20, já que completou 21 anos no dia 2 de janeiro. Martinelli (faz 20 em 5 de outubro), Calegari (faz 19 em 27 de fevereiro), Miguel (faz 18 em 28 de março) e Marcos Paulo (faz 20 em 1 de fevereiro) ainda podem, apesar de as chances serem mínimas.NO LIMITE

Os jogadores que vão entrar no último ano de Sub-20 justamente por completarem a idade limite em 2021 são o goleiro Thiago (29 de janeiro), os defensores Luan Freitas (20 de janeiro), Marcos Pedro (1 de dezembro), Denis (5 de fevereiro) e Emanoel (17 de janeiro), os meio-campistas André (16 de julho), Wallace (15 de março), Gabriel Teixeira (1 de abril) e Edinho (23 de agosto), além dos atacantes Gabryel Martins (12 de dezembro), Yago (2 de agosto), Cauã Santos (3 de fevereiro) e Jefferson (6 de outubro).

PROJETO DE TRANSIÇÃO

Com a criação do Sub-23, a geração que acabou caindo nas quartas de final do Brasileirão Sub-20 é formada, principalmente, por jogadores nascidos em 2001 e 2002, que possuem ao menos mais um ano na categoria. Sem a Copinha em 2021, vale lembrar, a Federação Paulista de Futebol anunciou que os atletas nascidos em 2001 vão poder participar do torneio em 2022. Ou seja, alguns jovens que fazem 20 anos agora ainda devem aparecer por mais alguns meses no Sub-20.

Entretanto, cabe ressaltar que a criação do time de aspirantes visa justamente facilitar no processo de transição desses jogadores que deixam o Sub-20, mas ainda não tem oportunidades na equipe profissional. Então, mesmo com a necessidade crescente do Fluminense de atletas criados em Xerém, alguns deles podem amadurecer no Sub-23 antes de ascender.

VEJA AS IDADES DOS JOGADORES DA BASE:

- DO SUB-20

GOLEIROS

Pedro Rangel - faz 21 em 29 de junhoThiago - faz 20 em 29 de janeiro

DEFENSORES

Guilherme - faz 21 em 6 de junhoFelipe - faz 19 em 29 de maioCipriano - faz 19 em 9 de novembroMarcos Pedro - faz 20 em 1 de dezembroEduardo - faz 19 em 17 de marçoDavi - faz 19 em 30 de janeiroDenis - faz 20 em 5 de fevereiroDamaceno - faz 19 em 23 de janeiroJhonny - faz 19 em 16 de abrilJefte - faz 18 em 21 de dezembroEmanoel - faz 20 em 17 de janeiro

MEIAS

André - faz 20 em 16 de julhoWallace - faz 20 em 15 de marçoGabriel Teixeira - faz 20 em 1 de abrilNathan - faz 19 em 3 de fevereiroEdinho - faz 20 em 23 de agosto

ATACANTES

Kayky - faz 18 em 11 de junhoJohn Kennedy - faz 19 em 18 de maioMiguel Vinicius - faz 19 em 23 de fevereiroGabryel Martins - faz 20 em 12 de dezembroYago - faz 20 em 2 de agostoJoão Neto - faz 18 em 10 de julhoMatheus Martins - faz 18 em 16 de julhoCauã Santos - faz 20 em 3 de fevereiro

- DO SUB-23

GOLEIROS

Gustavo - faz 19 em 16 de setembroJoão Lopes - faz 25 em 16 de janeiro

DEFENSORES

Frazan - faz 25 em 5 de junhoDaniel - faz 22 em 18 de junhoRaí - faz 21 em 28 de marçoWisney - faz 22 em 10 de junhoGeovani - faz 21 em 18 de fevereiroHigor - faz 22 em 28 de abrilLuan Freitas - faz 20 em 20 de janeiroJohn Everson - faz 21 em 3 de fevereiro

MEIAS

Denílson - faz 21 em 17 de marçoGabriel Majela - faz 19 em 21 de junhoLussivica - faz 21 em 7 de julhoNascimento - faz 22 em 6 de julhoWagninho - faz 21 em 27 de abrilPaulo Victor - faz 22 em 4 de maio

ATACANTES

Jefferson - faz 20 em 6 de outubroMatheus Cassini - faz 25 em 15 de fevereiroZé Ricardo - faz 22 em 3 de fevereiroCaio Victor - faz 21 em 18 de agostoChristian - faz 22 em 14 de agostoLuís Gustavo - faz 21 em 24 de outubroSamuel - faz 21 em 2 de outubroMatheus Pato - faz 26 em 8 de junho

- DO PROFISSIONAL