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Veja quanto o Fluminense vai receber pela venda de Gerson ao Olympique de Marselha

Clube vendeu o jogador para a Roma aos 18 anos e, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, receberia 2,5% do valor da transação...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 18:31

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:31

Crédito: Divulgação
O Flamengo confirmou a venda do volante Gerson ao Olympique de Marselha, da França, em transação de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões na cotação atual). Quem também comemora o acerto é o Fluminense. Clube formador do jogador, o Tricolor tem direito a parte do valor total por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa.
O L! apurou que o Fluminense tem direito a receber 2,5% da transação do jogador para o futebol francês, o que resulta em 625 mil euros (quase R$ 3,9 milhões na cotação atual).
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Com aditivos por metas, a venda pode chegar aos 30 milhões de euros (R$ 185 milhões na cotação atual). O Tricolor terá direito a esses 2,5% sobre o valor total de toda negociação internacional com o jogador até o fim de sua carreira.
Gerson chegou ao futsal do Flu aos sete anos de idade e foi desenvolvido em Xerém desde então. Em 2014, ele foi promovido ao time profissional e participou de treinamentos. A estreia foi aos 17 anos, na vitória sobre o Resende, no dia 2 de março de 2015, em partida válida pelo Campeonato Carioca.
Veja a tabela do Brasileirão
​O volante foi vendido em agosto de 2015. À época, o presidente Peter Siemsen anunciou a venda por 16 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação daquele momento). Os direitos econômicos eram divididos entre o Flu, com 70%, a MPI S.à r.l., 22,5%, e a Traffic, 7,5%. A falta de repasse do que parceiros tinham direito gerou processos judiciais ao clube.

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