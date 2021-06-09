Veja quanto o Fluminense vai receber pela venda de Gerson ao Olympique de Marselha

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O Flamengo confirmou a venda do volante Gerson ao Olympique de Marselha, da França, em transação de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões na cotação atual). Quem também comemora o acerto é o Fluminense. Clube formador do jogador, o Tricolor tem direito a parte do valor total por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

O L! apurou que o Fluminense tem direito a receber 2,5% da transação do jogador para o futebol francês, o que resulta em 625 mil euros (quase R$ 3,9 milhões na cotação atual).

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Com aditivos por metas, a venda pode chegar aos 30 milhões de euros (R$ 185 milhões na cotação atual). O Tricolor terá direito a esses 2,5% sobre o valor total de toda negociação internacional com o jogador até o fim de sua carreira.

Gerson chegou ao futsal do Flu aos sete anos de idade e foi desenvolvido em Xerém desde então. Em 2014, ele foi promovido ao time profissional e participou de treinamentos. A estreia foi aos 17 anos, na vitória sobre o Resende, no dia 2 de março de 2015, em partida válida pelo Campeonato Carioca.

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