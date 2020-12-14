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Veja quais jogadores do sub-20 do Botafogo podem ser aproveitados no time profissional ainda em 2020

Mesmo com a derrota para o Vasco no Campeonato Carioca da categoria, time do Alvinegro tem bons valores; LANCE! mostra nomes e características...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 07:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O resultado final não foi o esperado, mas o processo é digno de análise. O Botafogo foi derrotado pelo Vasco no último domingo na final do Campeonato Carioca sub-20, mas a equipe do Alvinegro passou por altos e baixos no torneio até chegar a um ponto competitivo. Mesmo com o vice-campeonato, o time de Ricardo Resende possui interessantes valores individuais.
Um dos principais jogadores do Botafogo no Campeonato Carioca. Foi herói na final da Taça Rio contra o Volta Redonda, defendendo um pênalti nas decisões alternadas. Na decisão do Estadual, diante do Cruz-Maltino, também pegou uma cobrança à marca da cal e fez outras grandes defesas, evitando que o placar fosse ainda maior para o Cruz-Maltino. Tem o reflexo e a defesa no chão como bons atributos; pode melhorar na saída pelo alto. Já treinou com os profissionais e foi relacionado para uma partida em 2018.
Ao lado de Andrew, o outro grande destaque do Botafogo na competição. É aquele atacante arisco, que atua pelos lados do campo - preferencialmente na esquerda - e não tem medo de partir para cima. Com Ricardo Resende, passou a atuar em uma função de segundo atacante e ficou ainda mais envolvido com o jogo do Alvinegro. É franzino e, por isto, tem dificuldade diante de confrontos físicos. Marcou três gols no Carioca sub-20 e jogou quatro vezes pelo time principal na atual temporada.
Diferente de Andrew e Ênio, Romildo chegou ao Botafogo já com 19 anos, vindo do Joseense. Recentemente, o atleta assinou um contrato profissional com o Alvinegro, renovando o tempo de contrato no Rio de Janeiro. É um volante que tem qualidade no passe e controle de bola e contribui nas duas fases do jogo. Sente dificuldade contra meias rápidos. Agrada a comissão técnica do profissional e foi relacionado para a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, mas não saiu do banco.
WESLEYVítor Silva/BotafogoPosição: ZagueiroIdade: 19Jogos na temporada: 30
O defensor é mais um fruto da parceria entre Botafogo e Três Passos Atlético Clube - mesmo clube que havia revelado Luís Henrique, negociado com o Olympique de Marselha-FRA. O jogador assumiu a titularidade no sub-20 a partir da Copinha e, desde então, não deixou mais a equipe. É bom no jogo aéreo e consegue construir jogo a partir de toques no chão. Ainda peca na concentração em certos momentos do jogo, mas é um atleta observado pela comissão técnica do time profissional do Botafogo para o futuro.

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