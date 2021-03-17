Veja os times classificados para as quartas de final da Champions League e quando será o sorteio

Crédito: Valery HACHE / AFP

A Champions League já tem definido seus oito finalistas. Nesta quarta-feira, Chelsea e Bayern de Munique confirmaram as últimas duas vagas restantes para as quartas de final e agora as equipes se enfrentarão em busca da classificação para a semifinal após sorteio da Uefa.

+ Veja a tabela da Champions LeagueQUANDO SERÁ O SORTEIO?A Uefa sorteará os confrontos das quartas de final na próxima sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A cerimônia terá transmissão do site oficial da Uefa e também da TNT Sports através do canal por assinatura TNT, do Facebook da TNT Sports e também no Estádio TNT Sports.

EQUIPES CLASSIFICADASBorussia Dortmund (ALE), Porto (POR), Liverpool (ING), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Chelsea (ING) e Bayern de Munique (ALE) são as equipes classificadas.

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DATAS DOS JOGOS​As partidas das quartas de final acontecerão no mês de abril. Os jogos de ida serão nos dias 6 e 7, enquanto as partidas de volta serão nos dias 13 e 14. A ordem de mando também será definida por sorteio, não valendo mais a regra de melhor campanha na fase de grupos para as oitavas de final.