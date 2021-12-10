Veja os possíveis adversários do Barcelona na Europa League após eliminação na Champions

Eliminado na fase de grupos da Champions League pela primeira vez nos últimos 20 anos, o Barcelona disputará a Europa League na sequência da temporada 2021/22. Após a derrota para o Bayern de Munique na última quarta-feira, o clube catalão conheceu nesta quinta seus possíveis adversários no segundo torneio mais importante da Uefa. Com a chegada da Conference League no calendário da Uefa nesta temporada, a Europa League passou por mudanças. Anteriormente, 48 equipes eram divididas em 12 grupos, com as duas primeiras classificando-se para a fase de 16 avos de final. Nesta fase eliminatória, os 24 clubes somavam-se aos oito terceiros colocados da fase de grupos da Champions League, totalizando, assim, 32 equipes.

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A partir deste ano, a fase de grupos da Europa League passou a ter somente 32 times, divididos em oito grupos. Os primeiros colocados de cada chave avançam direto para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados de cada grupo enfrentarão um terceiro colocado de um dos grupos da Champions League em um playoff anterior às oitavas de final.

Como terminou em terceiro no Grupo E da Champions League, o Barcelona obrigatoriamente enfrentará um dos segundos colocados da Europa League. Assim como na principal competição da Uefa, não é permitido que clubes dos mesmo país se enfrentem nesta fase.

Desta maneira, os possíveis adversários do Barcelona são: Rangers (ESC), Napoli (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Braga (POR) e Dínamo Zagreb (CRO). Real Sociedad e Real Betis, por serem espanhóis, estão descartados. Segundo o regulamento da Uefa, as equipes provenientes da Champions League farão a primeira partida em casa. Ou seja, o Barça começará a eliminatória no Camp Nou e decidirá a vaga fora de casa.

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O sorteio que definirá o adversário do Barcelona no playoff da Europa League será realizado na próxima segunda-feira (13), a partir das 9h30 (de Brasília), em Nyon, na sede da Uefa na Suíça. O evento acontecerá logo depois da cerimônia que confirmará os duelos das oitavas de final da Champions League.

Os jogos dos playoffs da Europa League serão realizados nos dias 17 de fevereiro (ida) e 24 de fevereiro de 2022 (volta).