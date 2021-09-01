Veja os números do Sport no jejum de vitórias

Crédito: Leão está em baixa no Brasileiro (Anderson Stevens/Sport

Após engatar quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Sport sofreu com a queda de ritmo dentro das quatro linhas e se afundou no Z-4.

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Em meio a turbulência dentro de campo, o Leão ficou sem o técnico Umberto Louzer, que entrou em acordo com a diretoria e deixou o cargo.

No meio de toda essa confusão, o elenco tenta se recuperar, mas encontra imensa dificuldade. A prova disso é o jejum de quatro jogos sem vencer no torneio nacional.

Recuperação

A chance para iniciar uma reação será no fim de semana, quando o Leão mede forças contra o Furacão, na Arena da Baixada.

Números do Jejum: