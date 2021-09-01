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futebol

Veja os números do Sport no jejum de vitórias

Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o Leão não conseguiu vencer e marcar gols...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:25
Crédito: Leão está em baixa no Brasileiro (Anderson Stevens/Sport
Após engatar quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Sport sofreu com a queda de ritmo dentro das quatro linhas e se afundou no Z-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em meio a turbulência dentro de campo, o Leão ficou sem o técnico Umberto Louzer, que entrou em acordo com a diretoria e deixou o cargo.
No meio de toda essa confusão, o elenco tenta se recuperar, mas encontra imensa dificuldade. A prova disso é o jejum de quatro jogos sem vencer no torneio nacional.
Recuperação
A chance para iniciar uma reação será no fim de semana, quando o Leão mede forças contra o Furacão, na Arena da Baixada.
Números do Jejum:
2 empates2 derrotas0 gol marcado3 gols sofridos

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