Veja os números de Gilmar Dal Pozzo no Sport

A Série B está no início, mas o Sport já vive o seu primeiro momento mais complicado após a derrota para o CSA fora de casa.
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Com o revés no Rei Pelé, o Leão ficou de fora do G-4 e as cornetas foram ligadas em cima do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo.
Apesar dos questionamentos internos, a diretoria garante que o treinador é a pessoa certa para ficar no cargo e conduzir o time à elite nacional.
Números
Em pouco tempo de clube, o treinador chegou a ficar perto do título da Copa do Nordeste, mas acabou superado pelo Fortaleza.
No total, Gilmar Dal Pozzo dirigiu o Leão em 12 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.