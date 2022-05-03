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futebol

Veja os números de Gilmar Dal Pozzo no Sport

Treinador está pressionado no cargo, mas tem um número baixo de derrotas...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 19:05
A Série B está no início, mas o Sport já vive o seu primeiro momento mais complicado após a derrota para o CSA fora de casa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com o revés no Rei Pelé, o Leão ficou de fora do G-4 e as cornetas foram ligadas em cima do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo.
Apesar dos questionamentos internos, a diretoria garante que o treinador é a pessoa certa para ficar no cargo e conduzir o time à elite nacional.
Números
Em pouco tempo de clube, o treinador chegou a ficar perto do título da Copa do Nordeste, mas acabou superado pelo Fortaleza.
No total, Gilmar Dal Pozzo dirigiu o Leão em 12 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.
Crédito: AndersonStevens/Sport

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