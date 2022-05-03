Veja os números de Gilmar Dal Pozzo no Sport

A Série B está no início, mas o Sport já vive o seu primeiro momento mais complicado após a derrota para o CSA fora de casa.

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Com o revés no Rei Pelé, o Leão ficou de fora do G-4 e as cornetas foram ligadas em cima do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Apesar dos questionamentos internos, a diretoria garante que o treinador é a pessoa certa para ficar no cargo e conduzir o time à elite nacional.

Números

Em pouco tempo de clube, o treinador chegou a ficar perto do título da Copa do Nordeste, mas acabou superado pelo Fortaleza.

No total, Gilmar Dal Pozzo dirigiu o Leão em 12 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.