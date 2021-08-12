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futebol

Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Vitória-BA pela Série B

Em mais um duelo com muitos gols, o confronto no Independência terminou em 2 a 2...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 21:10

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 21:10
O Cruzeiro perdeu a chance de conseguir seu segundo triunfo seguido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo ao empatar em 2 a 2 com o Vitória-BA, pela 17ª rodada da Série B. Os gols foram de Rafael Sobis e Giovanni para o time mineiro, enquanto Samuel marcou os tentos baianos no duelo desta quarta-feira, 11 de agosto, no Independência.
+ Veja a tabela da Série B e os próximos jogos de Cruzeiro e Vitória A equipe celeste saiu perdendo, conseguiu a virada, mas não soube manter o resultado a seu favor, o que reduziria um pouco a distância para os ponteiros do campeonato. Com o resultado, o Vitória não saiu da zona de rebaixamento. Agora, os baianos estão na 17ª posição, com 14 pontos. A Raposa está em 15º, tendo 17 pontos na classificação.
Próximos jogos A Raposa volta a jogar no sábado, 14 de agosto, às 16h30, no Independência, contra o Sampaio Corrêa. A equipe baiana recebe o CRB no domingo, 15, às 16h, no Barradão. Veja os gols no vídeo acima. Giovanni foi bem mais uma vez, marcou seu gol, mas a Raposa não segurou o jogo para levar os três pontos-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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