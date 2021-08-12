Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Vitória-BA pela Série B

O Cruzeiro perdeu a chance de conseguir seu segundo triunfo seguido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo ao empatar em 2 a 2 com o Vitória-BA, pela 17ª rodada da Série B. Os gols foram de Rafael Sobis e Giovanni para o time mineiro, enquanto Samuel marcou os tentos baianos no duelo desta quarta-feira, 11 de agosto, no Independência.

+ Veja a tabela da Série B e os próximos jogos de Cruzeiro e Vitória A equipe celeste saiu perdendo, conseguiu a virada, mas não soube manter o resultado a seu favor, o que reduziria um pouco a distância para os ponteiros do campeonato. Com o resultado, o Vitória não saiu da zona de rebaixamento. Agora, os baianos estão na 17ª posição, com 14 pontos. A Raposa está em 15º, tendo 17 pontos na classificação.