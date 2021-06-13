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futebol

Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Goiás pela Série B

A Raposa saiu atrás com um gol contra de Joseph e empatou com Marcinho...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 23:10

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 23:10

O Cruzeiro ainda não conseguiu vencer na Série B do Brasileirão. A Raposa empatou por 1 a 1 com o Goiás, gols de Joseph, contra, e Marcinho, empatando o duelo no Mineirão, neste sábado, 12 de junho, pela terceira rodada da competição. A noite de sábado foi mais um martírio para a equipe celeste, que praticou um futebol de baixa qualidade contra uma equipe melhor organizada, que ainda não havia tomado gol no campeonato. O empate foi bom para o Goiás, mesmo tendo chances de sair com os três pontos. Já para o Cruzeiro, foi outra chance perdida em casa de conseguir vencer pela primeira vez na Série B. Mozart Santos terá muito trabalho para recuperar a equipe emocionalmente e tecnicamente. O Goiás chegou aos seis pontos, enquanto o time azul fez seu primeiro ponto e segue na lanterna. O time goiano está na vice-liderança provisória do campeonato. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira , 16 de junho, às 21h30, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. O Goiás recebe o CRB na terça-feira, 15, às 21h30, na Serrinha. O time azul não conseguiu vencer na Série B, mas marcou seu primeiro ponto na competição-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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