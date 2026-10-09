Igreja em Vila Velha promove campanha de doação de sangue; veja como se inscrever

Doar sangue é um ato de responsabilidade e solidariedade. Com um gesto que dura até uma hora, é possível ajudar a salvar a vida de pessoas acidentadas em estado crítico e de pacientes com doenças graves, como câncer. Para incentivar a doação sanguínea, a Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI), em Vila Velha, promove na próxima sexta-feira (16), das 8h30 às 14h, a 12ª Ação PIBI-Hemoes.





A iniciativa contará com uma coleta voluntária de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes). Os interessados em participar podem fazer a inscrição por meio do formulário de inscrição.





A ação teve sua primeira edição em 2021. Desde então, mais de 400 doadores já passaram pela igreja, que promove a iniciativa duas vezes por ano, nos meses de abril e outubro. Nas 11 edições anteriores, foram coletadas mais de 570 bolsas de sangue, uma média de 52 por ação.