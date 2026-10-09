Igreja em Vila Velha promove campanha de doação de sangue; veja como se inscrever

Doar sangue é um ato de responsabilidade e solidariedade. Com um gesto que dura até uma hora, é possível ajudar a salvar a vida de pessoas acidentadas em estado crítico e de pacientes com doenças graves, como câncer. Para incentivar a doação sanguínea, a Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI), em Vila Velha, promove na próxima sexta-feira (16), das 8h30 às 14h, a 12ª Ação PIBI-Hemoes.
A iniciativa contará com uma coleta voluntária de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes). Os interessados em participar podem fazer a inscrição por meio do formulário de inscrição.
A ação teve sua primeira edição em 2021. Desde então, mais de 400 doadores já passaram pela igreja, que promove a iniciativa duas vezes por ano, nos meses de abril e outubro. Nas 11 edições anteriores, foram coletadas mais de 570 bolsas de sangue, uma média de 52 por ação.
Para participar da 12ª Ação PIBI-Hemoes, é necessário atender aos seguintes critérios:
Ter entre 16 e 69 anos;
Doadores de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização formal dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identificação de quem assinou a autorização. O modelo está disponível para download da autorização para menores de idade;
Apresentar documento original com foto;
Pesar mais de 50 kg;
Estar em boas condições de saúde;
Não estar em jejum. É recomendado fazer refeições leves e evitar alimentos gordurosos no dia da doação;
Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;
Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.
Algumas doenças e condições de saúde impedem a doação de sangue. Entre elas estão:
Hepatites B e C;
Hanseníase;
Hipertireoidismo e tireoidite de Hashimoto (hipotireoidismo autoimune);
Doenças autoimunes que afetem mais de um órgão;
Doença de Chagas;
HIV/Aids;
Diabetes tipo 1 em pacientes que fazem uso de insulina;
Câncer;
Acidente vascular cerebral (AVC), conhecido como derrame;
Doença falciforme e outras doenças do sangue;
Uso de drogas injetáveis;
Residência na Europa por cinco anos ou mais, consecutivos ou não;
Sífilis, conforme os critérios de avaliação pelo método de quimioluminescência.
12ª Ação PIBI-Hemoes
Local: Primeira Igreja Batista de Itaparica - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 105, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Data: 16 de outubro.
Horário: das 8h30 às 14h.
Contato: (27) 99648-5048.
Inscrições: acesse o formulário de inscrição.