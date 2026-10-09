AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Solidariedade

Igreja em Vila Velha promove campanha de doação de sangue; veja como se inscrever

Ação é da Primeira Igreja Batista de Itaparica, em parceria com o Hemoes. Será promovida no dia 16 de outubro

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 17:24

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

09 out 2026 às 17:24
Doação de sangue deve ser feita regularmente Divulgação

Doar sangue é um ato de responsabilidade e solidariedade. Com um gesto que dura até uma hora, é possível ajudar a salvar a vida de pessoas acidentadas em estado crítico e de pacientes com doenças graves, como câncer. Para incentivar a doação sanguínea, a Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI), em Vila Velha, promove na próxima sexta-feira (16), das 8h30 às 14h, a 12ª Ação PIBI-Hemoes.


A iniciativa contará com uma coleta voluntária de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes). Os interessados em participar podem fazer a inscrição por meio do formulário de inscrição.


A ação teve sua primeira edição em 2021. Desde então, mais de 400 doadores já passaram pela igreja, que promove a iniciativa duas vezes por ano, nos meses de abril e outubro. Nas 11 edições anteriores, foram coletadas mais de 570 bolsas de sangue, uma média de 52 por ação.

Quem pode doar sangue?

Para participar da 12ª Ação PIBI-Hemoes, é necessário atender aos seguintes critérios:


  • Ter entre 16 e 69 anos;

  • Doadores de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização formal dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identificação de quem assinou a autorização. O modelo está disponível para download da autorização para menores de idade;

  • Apresentar documento original com foto;

  • Pesar mais de 50 kg;

  • Estar em boas condições de saúde;

  • Não estar em jejum. É recomendado fazer refeições leves e evitar alimentos gordurosos no dia da doação;

  • Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

Quem não pode doar sangue?

Algumas doenças e condições de saúde impedem a doação de sangue. Entre elas estão:


  • Hepatites B e C;

  • Hanseníase;

  • Hipertireoidismo e tireoidite de Hashimoto (hipotireoidismo autoimune);

  • Doenças autoimunes que afetem mais de um órgão;

  • Doença de Chagas;

  • HIV/Aids;

  • Diabetes tipo 1 em pacientes que fazem uso de insulina;

  • Câncer;

  •  Acidente vascular cerebral (AVC), conhecido como derrame;

  •  Doença falciforme e outras doenças do sangue;

  • Uso de drogas injetáveis;

  • Residência na Europa por cinco anos ou mais, consecutivos ou não;

  •  Sífilis, conforme os critérios de avaliação pelo método de quimioluminescência.

Serviço

12ª Ação PIBI-Hemoes


  • Local: Primeira Igreja Batista de Itaparica - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 105, Praia de Itaparica, Vila Velha.

  • Data: 16 de outubro.

  • Horário: das 8h30 às 14h.

  • Contato: (27) 99648-5048.

  • Inscrições: acesse o formulário de inscrição.

Veja Também 

Mamografia, hábitos saudáveis e atenção aos sinais ajudam no rastreamento precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock)

Outubro Rosa: toda mulher precisa fazer mamografia todo ano? Entenda

Modelos e influenciadoras do Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos

Desfile Bazar em prol do Asilo dos Idosos consolida moda solidária na Grande Vitória

Imagem de destaque

Sargento da PMES é condenado por usar veículo de prefeitura para excursão

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Doação de sangue Hemoes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Movimento deve dobrar nas rodovias federais do ES, diz PRF
Ricardo Ferraço durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória no 2º turno
A novidade no discurso de Ricardo Ferraço no 2º turno
Imagem de destaque
Grávidas podem fazer exercícios físicos? Conheça os benefícios e os cuidados necessários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados