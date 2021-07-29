Veja os gols de Galo e Bahia pela Copa do Brasil

Em um jogo seguro, o Atlético-MG derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Zaracho e Hulk, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 28 de julho, no Mineirão. Foi o segundo triunfo seguido do Galo em cima dos baianos. A outra vitória alvinegra foi pelo Brasileirão, no último domingo, quando o time mineiro venceu por 3 a 0. Com o resultado, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas de final da competição mata-mata. Para o Bahia, apenas um placar de três ou mais gols de vantagem lhe dará a classificação. Vitória do Tricolor de Aço por dois gols, levará a decisão para as penalidades máximas. A qualidade do alvinegro prevaleceu mais uma vez, mesmo com o Bahia tendo feito um jogo mais corajoso do que no confronto pelo Brasileiro. Veja os gols no vídeo acima. A força do alvinegro prevaleceu e vai com vantagem para o duelo de volta, na Bahia-(Pedro Souza/Atlético-MG)