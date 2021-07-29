AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Veja os gols de Galo e Bahia pela Copa do Brasil

O duelo foi válido pela ida das oitavas de final do maior mata-mata do futebol nacional...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 23:39
Em um jogo seguro, o Atlético-MG derrotou o Bahia por 2 a 0, gols de Zaracho e Hulk, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 28 de julho, no Mineirão. Foi o segundo triunfo seguido do Galo em cima dos baianos. A outra vitória alvinegra foi pelo Brasileirão, no último domingo, quando o time mineiro venceu por 3 a 0. Com o resultado, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas de final da competição mata-mata. Para o Bahia, apenas um placar de três ou mais gols de vantagem lhe dará a classificação. Vitória do Tricolor de Aço por dois gols, levará a decisão para as penalidades máximas. A qualidade do alvinegro prevaleceu mais uma vez, mesmo com o Bahia tendo feito um jogo mais corajoso do que no confronto pelo Brasileiro. Veja os gols no vídeo acima. A força do alvinegro prevaleceu e vai com vantagem para o duelo de volta, na Bahia-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados