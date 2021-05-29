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Veja os gols de Confiança e Cruzeiro pela Série B do Brasileirão

O time sergipano superou a Raposa em Aracaju. Os mineiros ficaram com dois homens a menos ainda no primeiro tempo, prejudicando o time na partida...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 20:40

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 20:40

O Cruzeiro começou mal a Série B 2021. A Raposa foi derrotada pelo Confiança-SE, por 3 a 1, gols de Daniel Penha, Neto Berola e Cristiano, com Guilherme Bissoli descontando para os mineiros, neste sábado, 29 de maio, no Estádio Batistão, em Aracaju. O resultado teve forte influência das expulsões do time celeste. Fábio e Adriano levaram dois cartões amarelos e foram excluídos do jogo, deixando o Cruzeiro vulnerável na defesa e tendo de lutar muito no ataque para equilibrar o placar. Enquanto havia 11 contra 11, a Raposa teve domínio do jogo, reclamou de forma correta uma penalidade não marcada, antes de sofrer o primeiro gol e, apesar do revés, não se omitiu da partida, tentando buscar o empate. Mas, com dois atletas a menos, a tarefa se tornou inviável, com os sergipanos levando os três pontos na rodada inicial da segunda divisão nacional. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no domingo, 6 de junho, às 18h15, contra o CRB, no Mineirão. Já o Confiança encara o Goiás, na sexta-feira, 4, às 17h30, em Goiânia.

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