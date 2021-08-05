Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja os gols de Bahia e Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O time mineiro foi derrotado pelos baianos por 2 a 1, mas no placar agregado, o Galo levou a melhor e es está nas quartas de final do mata-mata nacional...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 23:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 23:52
O Atlético-MG é mais um time classificado às quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia, gols de Rossi e Juninho Capixaba para os baianos, com Vargas marcando o gol alvinegro, evitando uma decisão de pênaltis, confirmando o avanço dos mineiros. Para quem esperava um duelo controlado pelo Galo, se enganou, pois o Bahia foi para cima na etapa inicial, fez o placar que empatava o confronto no agregado e se não fosse uma melhora do Atlético no segundo tempo, com as mexidas de Cuca, que culminaram no gol do chileno, a classificação atleticana estaria muito ameaçada. Na próxima fase do mata-mata nacional, o Atlético vai conhecer o seu rival nas quartas em um sorteio, que será realizado na CBF. Com a passagem, o Atlético-MG embolsou mais R$ 3,45 milhões em premiação. Veja os gols no vídeo acima. Vargas fez o gol salvador para o Galo, garantindo o time mineiro na outra fase da Copa do Brasil e um prêmio de R$ 3,45 milhões pelo avanço-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados