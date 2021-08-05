Veja os gols de Bahia e Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG é mais um time classificado às quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia, gols de Rossi e Juninho Capixaba para os baianos, com Vargas marcando o gol alvinegro, evitando uma decisão de pênaltis, confirmando o avanço dos mineiros. Para quem esperava um duelo controlado pelo Galo, se enganou, pois o Bahia foi para cima na etapa inicial, fez o placar que empatava o confronto no agregado e se não fosse uma melhora do Atlético no segundo tempo, com as mexidas de Cuca, que culminaram no gol do chileno, a classificação atleticana estaria muito ameaçada. Na próxima fase do mata-mata nacional, o Atlético vai conhecer o seu rival nas quartas em um sorteio, que será realizado na CBF. Com a passagem, o Atlético-MG embolsou mais R$ 3,45 milhões em premiação. Veja os gols no vídeo acima. Vargas fez o gol salvador para o Galo, garantindo o time mineiro na outra fase da Copa do Brasil e um prêmio de R$ 3,45 milhões pelo avanço-(Pedro Souza/Atlético-MG)