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futebol

Veja os gols de Atlético-MG e Palmeiras pelo Brasileirão

Savarino foi o dono da noite com dois gols, ajudando o Galo a ampliar sua liderança no campeonato O Verdão pode terminar a rodada fora da vice-liderança...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 21:36

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 21:36
Em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão, e abriu cinco pontos de vantagem na ponta da competição. Os dois gols do triunfo dos mandantes foram marcados por Savarino. O Verdão atuou boa parte do duelo com um a menos, pois Patrick de Paula foi expulso na primeira etapa.
O alvinegro foi superior o tempo todo e o venezuelano fez uma de suas melhores apresentações no Galo. Agora, o pensamento é voltado para o duelo de volta contra o River, quarta-feira, 18 de agosto, no Mineirão, pela volta das quartas de final da Libertadores. Veja os gols no vídeo acima. Savarino marcou osgols do triunfo alvinegro no Gigante da Pampulha em noite inspirada do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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