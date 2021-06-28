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futebol

Veja os gols da vitória do CSA sobre o Cruzeiro pela Série B

O time alagoano está invicto diante da Raposa desde 2019...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 23:04
CSA e Cruzeiro entraram em campo neste domingo, 27 de junho, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa foi derrotada mais uma vez pelos alagoanos. Desta vez por 2 a 1, gols de Iury, com Felipe Augusto descontando para o time mineiro. Com o resultado, o CSA chegou à 10ª posição, com 8 pontos, enquanto o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação, com sete pontos em sete jogos. A Raposa ainda não conseguiu vencer dois jogos seguidos na competição e fica mais distante do G4. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos O time mineiro terá o Guaraní na quarta-feira, 30 de junho, às 19h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o CSA vai a Campinas duelar com a Ponte Preta. Iury, à direita, marcou os gols do CSA contra a Raposa-(Augusto Oliveira/CSA)

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