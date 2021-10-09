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futebol

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Coritiba fora de casa

O time mineiro fez um jogo sem erros, derrotando o líder do campeonato fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 00:14

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 00:14

Um surpreendente, eficiente e letal Cruzeiro derrotou o lider Coritiba por 3 a 0, gols de Giovanni, Adriano e Eduardo Brock nesta sexta-feira, 8 e outubro, no Couto Pereira, na capital paranaense, pela 29ª rodada da Série B. A Raposa fez o seu melhor jogo na competição, sem dar chances ao Coxa, que ainda perdeu um pênalti, defendido por Fábio. A postura em campo não permitiu que o Coritiba tivesse como reagir, pois ficou acuado a maior parte do jogo, pela eficiência defensiva do time de Luxemburgo e um ataque preciso. Foi a primeira vitória do Cruzeiro na Série B com um placar acima e dois gols. A equipe azul não vencia por três gols de diferença desde o Campeonato Mineiro, quando fez 4 a 0, no Patrocinense. Com o resultado, o Cruzeiro subiu para a 11ª posição, com 38 pontos, ficando mais longe do Z4, e ainda mantém uma leve esperança de acesso, pois ainda precisa vencer mais nove jogos para ter chances de subir. O Coxa segue líder, com 54 pontos, sendo que revés para o time azul foi o quarto na Série B.
Próximos jogos O Cruzeiro recebe o Botafogo na terça-feira, 12 de outubro, feriado nacional, no Mineirão, às 21h30. O Coxa encara o Vasco no sábado, 16, às 16h30, em São Januário. O Cruzeiro teve sua melhor situação na Série B ao derrotar o líder Coxa-(Divulgação/Coritiba)

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