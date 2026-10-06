Diabetes em gatos: entenda os sinais de alerta e o papel da nutrição no tratamento

Segundo Flávio Lopes, acompanhamentos clínicos realizados pela PremieRpet com gatos diabéticos que passaram a seguir esse tipo de alimentação mostram resultados consistentes: o controle dos principais sintomas costuma aparecer já nas primeiras semanas de tratamento, e parte considerável dos animais consegue reduzir a dose diária de insulina necessária. Em alguns casos, de acordo com o médico-veterinário, os animais podem até deixar de depender da aplicação, sempre sob orientação e acompanhamento veterinário.