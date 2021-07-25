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futebol

Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Bahia pelo Brasileirão

Hulk marcou duas vezes no confronto contra os baianos neste domingo e manteve o alvinegro na cola do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 13:38
Atlético-MG e Bahia se enfrentaram neste domingo, no confronto das 11h pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com dois gols de Hulk e um de Nathan, o alvinegro venceu os baianos por 3 a 0 no Mineirão.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Com o triunfo, o sexto seguido do time mineiro no campeonato, o Galo segue como vice-líder, agora com 28, apenas três do líder Palmeiras. Já o Bahia chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e ocupa a oitava colocação, com 17 pontos. O Tricolor de Aço sofre na defesa. Já foram oito gols nas redes baianas em dois jogos, após derrotas para Flamengo e Atlético. O dia no Mineirão foi do aniversariante Hulk, que completou 35 anos de vida neste domingo. Ele abriu o placar para o alvinegro, consolidou a vitória ao anotar o segundo tento e viu Nathan confirmar a vitória para o alvinegro. Hulk foi o destaque do jogo no dia do seu aniversário de 35 anos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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