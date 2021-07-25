Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Bahia pelo Brasileirão

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Com o triunfo, o sexto seguido do time mineiro no campeonato, o Galo segue como vice-líder, agora com 28, apenas três do líder Palmeiras. Já o Bahia chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e ocupa a oitava colocação, com 17 pontos. O Tricolor de Aço sofre na defesa. Já foram oito gols nas redes baianas em dois jogos, após derrotas para Flamengo e Atlético. O dia no Mineirão foi do aniversariante Hulk, que completou 35 anos de vida neste domingo. Ele abriu o placar para o alvinegro, consolidou a vitória ao anotar o segundo tento e viu Nathan confirmar a vitória para o alvinegro. Hulk foi o destaque do jogo no dia do seu aniversário de 35 anos-(Pedro Souza/Atlético-MG)