A espetacular imagem da Terra registrada pela tripulação da Artemis 2 rumo à Lua

'Oi, Mundo': imagem capturada pela tripulação da cápsula Orion mostra Terra e Vênus Crédito: Nasa/Reid Wiseman

A Agência Espacial Americana (Nasa) compartilhou nesta sexta-feira (3/4) as primeiras imagens em alta resolução da Terra feitas pela tripulação da Artemis 2 enquanto os astronautas seguem em sua viagem até a Lua

O comandante da missão, Reid Wiseman, tirou as imagens "espetaculares", segundo a Nasa, depois que a tripulação concluiu uma queima final do motor que a colocou em uma trajetória em direção ao nosso vizinho celestial mais próximo, a Lua.

A primeira imagem, chamada Hello, World ("Oi, Mundo", em tradução livre), mostra a vasta extensão azul do oceano Atlântico, emoldurada por um fino brilho da atmosfera enquanto a Terra eclipsa o Sol e auroras esverdeadas aparecem em ambos os polos do planeta.

A Terra nos aparece de ponta‑cabeça, com o Saara Ocidental, na África, e a Península Ibérica (Portugal e Espanha) visíveis à esquerda e a porção leste da América do Sul à direita.

A Nasa identificou o planeta brilhante no canto inferior direito como Vênus.

Wiseman também tirou esta foto, intitulada Artemis 2 Olhando de Volta para a Terra, de uma das quatro janelas principais da espaçonave Orion. Crédito: Nasa/Reid Wiseman

As imagens foram feitas depois que a tripulação completou com sucesso uma queima de injeção translunar nas primeiras horas de sexta‑feira. Essa é a etapa em que a nave liga seus motores para sair da órbita da Terra.

A queima levou a espaçonave Orion para fora da órbita terrestre. Os quatro astronautas a bordo devem viajar mais de 320 mil quilômetros até a Lua.

A Artemis 2 está agora em uma rota em looping que levará a tripulação até o lado distante da Lua e de volta à Terra. É a primeira vez desde 1972 que humanos viajam para além da órbita da Terra.

A tripulação deve passar pelo lado distante da Lua em 6 de abril e retornar à Terra em 10 de abril. Eles não pousarão na Lua.

Outra imagem feita pela tripulação mostra a divisão entre noite e dia, conhecida como terminador, cortando a Terra. Crédito: NASA

Após a queima ser concluída, a tripulação ficou "colada às janelas" tirando fotos, contou o especialista da missão Jeremy Hansen ao controle da missão em Houston, nos EUA.

"Estamos tendo uma bela visão do lado escuro da Terra, iluminado pela Lua", disse ele.

Mais tarde, Wiseman voltou a chamar o controle da missão em Houston para perguntar como limpar as janelas, já que o entusiasmo dos astronautas para observar o espaço as deixou sujas.

O comandante inicialmente achou difícil tirar fotos do nosso planeta a partir da espaçonave, dizendo que fotografar a essa distância tornava difícil ajustar as configurações de exposição.

"É como sair ao fundo da sua casa e tentar tirar uma foto da Lua", disse ele ao controle da missão. "É assim que parece agora."

Mas isso já não é mais um problema.