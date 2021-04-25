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futebol

Veja os gols da goleada do Cruzeiro sobre o Patrocinense pelo Mineiro

A Raposa fez 4 a 0 na equipe do interior e se garantiu nas semifinais do Estadual...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 19:11
O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0, dois gols de Pottker, com Matheus Barbosa e Jadson completando a goleada, neste domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time azul se garantiu assim nas semifinais após ficar de fora desta fase em 2020. A equipe de Felipe Conceição terminou a primeira fase da competição com 20 pontos, na terceira colocação e irá enfrentar o América-MG para decidir quem irá à grande final do Estadual de Minas Gerais. Veja os gols no vídeo acima. Foi a partida mais intensa da Raposa neste Mineiro, mostrando que a equipe está evoluindo no momento certo, ficando mais preparado para o grande desafio do ano, que será a Série B de 2021. Outro destaque da partida foi o bom jogo de William Pottker, que além de ter deixado dois gols nas redes do Patrocinense, que terminou na 10ª posição, com 10 pontos o torneio, teve participação efetiva como centroavante, abrindo outra possibilidade para Conceição montar a equipe no futuro. Pottker comandou a vitória celeste, confirmando a Raposa nas semifinais do Mineiro. Veja os gols dele no vídeo abaixo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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