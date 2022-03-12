Veja os confrontos da semifinal do Campeonato Gaúcho

Chegou ao fim a fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Após 11 rodadas, os quatro semifinalistas foram definidos e prometem brigar muito para conseguir os resultados.

Gre-Nal

A grande atração da semifinal será o duelo entre Grêmio x Internacional. O Tricolor ficou com a vice-liderança e o Colorado logo atrás.

Sendo assim, os maiores rivais terão a missão de brigar em campo por uma vaga na decisão do futebol gaúcho.

O primeiro jogo será no Beira-Rio. A volta acontece na casa do Grêmio, que terminou com a melhor campanha.

Ypiranga x Brasil de Pelotas

O Ypiranga foi a grande surpresa do torneio. Com 21 pontos, a equipe ficou com a liderança e vai decidir em casa diante do Brasil de Pelotas, que bateu o Juventude em casa e ficou com a última vaga na semifinal.

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Ypiranga x Brasil de Pelotas

Grêmio x Internacional