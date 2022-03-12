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futebol

Veja os confrontos da semifinal do Campeonato Gaúcho

Gre-Nal é a grande atração no mata-mata do Gauchão; Ypiranga e Brasil de Pelotas também estão no páreo...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 19:49

Publicado em 12 de Março de 2022 às 19:49

Chegou ao fim a fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Após 11 rodadas, os quatro semifinalistas foram definidos e prometem brigar muito para conseguir os resultados.
Gre-Nal
A grande atração da semifinal será o duelo entre Grêmio x Internacional. O Tricolor ficou com a vice-liderança e o Colorado logo atrás.
Sendo assim, os maiores rivais terão a missão de brigar em campo por uma vaga na decisão do futebol gaúcho.
O primeiro jogo será no Beira-Rio. A volta acontece na casa do Grêmio, que terminou com a melhor campanha.
Ypiranga x Brasil de Pelotas
O Ypiranga foi a grande surpresa do torneio. Com 21 pontos, a equipe ficou com a liderança e vai decidir em casa diante do Brasil de Pelotas, que bateu o Juventude em casa e ficou com a última vaga na semifinal.
Jogos
Ypiranga x Brasil de Pelotas
Grêmio x Internacional
Crédito: Foto:LucasUebel/Grêmio

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