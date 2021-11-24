Veja os clubes que estão classificados para o Mundial e podem estar no caminho de Flamengo ou Palmeiras

Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Libertadores, irão duelas pelo título continental neste sábado, em Montevidéu. O vencedor irá garantir conquistar uma vaga para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado nos Emirados Árabes, em fevereiro de 2022.Confira os clubes que podem aparecer no caminho das equipes brasileiras:

CHELSEA​O atual campeão da Champions League é o grande favorito para a conquista do torneio por ser o clube com os melhores atletas dentre os que estão classificados para o Mundial. Além disso, a equipe de Thomas Tuchel é a líder da Premier League e conquistou nova classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da edição 2021/2022.

AL HILAL​Em 2019, o Al Hilal enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes e o time carioca conseguiu vencer a partida por 3 a 1 de virada. A equipe saudita se sagrou campeã da Champions da Ásia na última terça-feira, mas além de Cuellas, conhecido da torcida brasileira, o clube conta com Matheus Pereira, destaque do West Bromwich na última Premier League, e Marega, contratado do Porto.

MONTERREY​O clube mexicano não faz uma boa campanha na Liga MX, ocupando apenas a 9ª colocação na tabela de classificação. No entanto, o Monterrey derrotou o Cruz Azul na semifinal e o América-MEX, líder do Campeonato Mexicano, na grande decisão.

AL-AHLY​O Al-Ahly é o atual campeão da Liga dos Campeões da CAF e é o representante africano no Mundial de Clubes. A equipe egípcia enfrentou o Palmeiras na disputa de 3º lugar na última edição do torneio e derrotou o time de Abel Ferreira nos pênaltis após o empate por 0 a 0.

AL JAZIRAO Al Jazira será o representante dos Emirados Árabes, país sede do Mundial de Clubes em 2022. O clube conquistou o 3º título nacional de sua história na última temporada. Na atual edição, o clube ocupa apenas a 6ª colocação na UEA League​ e as chances de um novo triunfo são praticamente nulas.

AUCKLAND CITY​O clube da Nova Zelândia é a equipe que mais participou do Mundial de Clubes na história. A melhor participação da equipe representante da Oceania na competição foi um 3º lugar em 2014.