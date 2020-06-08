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futebol

Veja o que o Vasco avalia para selar negociação de Marrony com o Galo

Busca por amenizar problemas financeiros, desafio de compensar perda de sua promessa... Há muito em jogo! Tratativas seguem e desfecho pode acontecer já nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 10:30

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:30

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O mistério em torno do futuro de Marrony passa pela luta para o Vasco se equilibrar minimamente. Prestes a encarar mais um ato da sua negociação com a diretoria do Atlético-MG, o mandatário cruz-maltino, Alexandre Campello, destacou o que está em jogo em relação a uma possível saída do camisa 7 da Colina.
- Eu disse que não adianta vender o jogador e não obtermos recursos para o que temos mais dificuldade no momento, que é a questão financeira. Além de não me beneficiar, eu vou perder esportivamente. Por isto, para que se concretize a venda do atleta, a gente tem de ter algum benefício financeiro - afirmou, à Rádio Tupi.
O Galo já acertou as bases salariais com o jogador de 21 anos. Entretanto, a concretização do acordo esbarra na forma de pagamento. O Atlético-MG estaria disposto a parcelar a quantia de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) por Marrony, enquanto a cúpula vascaína só aceita este pagamento à vista.
Campello despista ao falar sobre a possibilidade do negócio ser fechado nesta segunda-feira.
- Talvez. Negociação é negociação... Estamos conversando, cheguei a falar com o (diretor de futebol) Alexandre Mattos e o próprio (presidente do Atlético-MG) Sérgio Sette Câmara. É só conseguirem um mecanismo para que o dinheiro já entre neste primeiro momento - destacou. O risco de o Cruz-Maltino não dar o devido valor ao camisa 7 também passa pelo campo. Mesmo com um início de 2020 no qual passou em branco em 13 partidas, Marrony segue visto como uma válvula de escape para formar a linha de frente ao lado de Talles Magno e Germán Cano.
Ramon Menezes, efetivado em meio à paralisação das competições, já teria na retomada das competições a missão de encontrar outra solução para dar solidez ao ataque cruz-maltino sem o jogador de 21 anos. Já na Colina, o início promissor e o fato de ser um atacante veloz que pode ser lapidado fazem com que o jovem se torne valioso para uma eventual transferência, ainda mais com o clube mergulhado em problemas salariais.
Com muito em jogo, o Cruz-Maltino terá um início de semana com contornos decisivos nos bastidores.
- Vamos voltar a conversar segunda-feira (hoje) para ver se tudo fica acertado - disse Alexandre Campello.E MAIS:A virada do século! Band confirma reprise da final da Mercosul de 2000Benítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivoPrefeitura avaliará no dia 17 se o Carioca pode ser retomadoVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contrataçõesLembra deles? Saiba onde estão os atacantes revelados pelo Vasco nesse século E MAIS:

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