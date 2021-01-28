Veja o provável Inter para encarar o Red Bull Bragantino

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Com oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Internacional terá pela frente uma pedreira no fim de semana. Trata-se do Red Bull Bragantino, que vive excelente fase na competição nacional.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Consciente que o momento pede continuidade da base vencedora, o técnico Abel Braga vai fazer apenas uma mudança em relação ao time do Gre-Nal. Após cumprir suspensão, Caio Vidal retorna ao time e fica com a vaga de Peglow.

Provável Escalação: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

+Veja as duplas de ataque com mais gols em uma edição de Brasileirão