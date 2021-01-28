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futebol

Veja o provável Inter para encarar o Red Bull Bragantino

Em relação ao time que encarou o Gre-Nal, o técnico Abel Braga deve realizar uma mudança...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 17:23

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:23

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Com oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Internacional terá pela frente uma pedreira no fim de semana. Trata-se do Red Bull Bragantino, que vive excelente fase na competição nacional.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Consciente que o momento pede continuidade da base vencedora, o técnico Abel Braga vai fazer apenas uma mudança em relação ao time do Gre-Nal. Após cumprir suspensão, Caio Vidal retorna ao time e fica com a vaga de Peglow.
Provável Escalação: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.
+Veja as duplas de ataque com mais gols em uma edição de Brasileirão
Após 32 rodadas, o Internacional está com 62 pontos conquistados. O São Paulo, vice-líder e principal perseguidor, aparece com 58 pontos.

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