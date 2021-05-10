Veja o primeiro discurso de Gabigol como capitão do Flamengo: 'Fomos escolhidos. Somos diferentes'

Além de garantir o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca, a vitória por 4 a 1 sobre o Volta Redonda, no Maracanã, foi marcante para Gabriel Barbosa por ter sido a primeira que o atacante iniciou com a braçadeira de capitão do clube. Autor de dois gols na partida, o camisa 9 destacou o momento especial que o clube vive, na busca pelo Hexa-Tri, aos companheiros em seu discurso.

- Fomos escolhidos para estar aqui. Não é qualquer momento. Vamos colocar o Flamengo em uma final de Carioca, em busca do Tri. Não importa o quanto a gente joga. É o Flamengo, é o campeão que vai entrar. Não tem vantagem. Para cima dos caras! - falou Gabigol aos seus companheiros no vestiário. Confira!> Confira as datas e detalhes da decisão do Campeonato Carioca!Dono da melhor campanha e com um placar agregado de 7 a 1 sobre o Volta Redonda na semifinal, o Flamengo enfrentará o Fluminense na decisão do Carioca. Neste domingo, o Tricolor superou a Portuguesa na outra semifinal. As finais do Estadual serão disputadas nos dias 15 e 22 de maio (sábados), com os dois "Fla-Flus" marcados para às 21h15 no Maracanã. O primeiro mando é do Tricolor, e o segundo é do Rubro-Negro, mas não há vantagem na decisão.