Veja o desempenho de Diego Dabove no comando do Bahia

Crédito: Dabove é o técnico do Bahia (Felipe Oliveira/Bahia

No fim de semana, o Bahia recebeu o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova e ficou no empate por 1 a 1, resultado que pouco ajudou o Tricolor na luta contra o rebaixamento.

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Porém, mesmo sem o triunfo, o Esquadrão de Aço chegou a quatro jogos sob o comando de Diego Dabove e demonstra evolução.

Nos quatro jogos com o treinador argentino, o Bahia apresenta o retrospecto de um triunfo, dois empates e apenas uma derrota.