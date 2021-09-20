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futebol

Veja o desempenho de Diego Dabove no comando do Bahia

Treinador dirigiu o Tricolor nos últimos quatro jogos e apresenta um bom desempenho...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 12:30
Crédito: Dabove é o técnico do Bahia (Felipe Oliveira/Bahia
No fim de semana, o Bahia recebeu o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova e ficou no empate por 1 a 1, resultado que pouco ajudou o Tricolor na luta contra o rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, mesmo sem o triunfo, o Esquadrão de Aço chegou a quatro jogos sob o comando de Diego Dabove e demonstra evolução.
Nos quatro jogos com o treinador argentino, o Bahia apresenta o retrospecto de um triunfo, dois empates e apenas uma derrota.
O desempenho coloca o Bahia na 15ª colocação, com 23 pontos conquistados. O Grêmio, primeiro time do Z-4, tem 22.

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