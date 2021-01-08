Veja o caminho da Chape nas últimas rodadas da Série B

Crédito: Márcio Cunha / ACF

Faltam seis rodadas para o término da Série B e a Chapecoense, além da briga pelo título, faz contas para garantir o acesso na elite do futebol nacional.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Com 63 pontos conquistados, o time de Santa Catarina precisa de pelo menos cinco pontos para garantir a sua vaga na Série A sem depender de ninguém.

Caminho

O primeiro desafio é o Botafogo-SP fora de casa. Se conseguir o triunfo, o time de Umberto Louzer vai embalado para encarar o Figueirense, rival estadual, que briga para sobreviver na Série B.

+ Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada