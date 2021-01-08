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Veja o caminho da Chape nas últimas rodadas da Série B

Verdão do Oeste briga pela liderança com o América-MG e precisa somar mais cinco pontos para garantir o acesso...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 18:10

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:10

Crédito: Márcio Cunha / ACF
Faltam seis rodadas para o término da Série B e a Chapecoense, além da briga pelo título, faz contas para garantir o acesso na elite do futebol nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Com 63 pontos conquistados, o time de Santa Catarina precisa de pelo menos cinco pontos para garantir a sua vaga na Série A sem depender de ninguém.
Caminho
O primeiro desafio é o Botafogo-SP fora de casa. Se conseguir o triunfo, o time de Umberto Louzer vai embalado para encarar o Figueirense, rival estadual, que briga para sobreviver na Série B.
+ Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada
Nas últimas quatro rodadas, a Chapecoense ainda tem pela frente o Vitória, na Arena Condá, dois jogos longe de casa contra Ponte Preta e Operário-PR e fecha a sua participação contra o Confiança.

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