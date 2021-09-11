Veja como foram as últimas estreias de técnicos do Santos e de Carille

O Santos enfrenta o Bahia neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A partida vai marcar a estreia do técnico Fábio Carille no comando do Peixe, que enfrenta uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição.Das últimas cinco estreias de treinadores no Santos, foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Em 2019, o argentino Jorge Sampaoli estreou com vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. Em 2020 dois empates sobre o Red Bull Bragantino, por 0 a 0 no Paulistão com o português Jesualdo Ferreira, e por 1 a 1 com Cuca pelo Brasileirão.

Nesta temporada, o argentino Ariel Holan marcou uma estreia amarga com uma derrota por 4 a 0 para o São Paulo no Paulista. O último treinador a estrear foi Fernando Diniz, que acabou expulso, mas com uma vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, ainda na fase de grupos da Copa Libertadores.Carille chega na pressão por pontuar no Campeonato Brasileiro, mas sua última estreia também foi com derrota para o Hilal, por 1 a 0, quando comandava o Al Ittihad, pela Liga da Arábia Saudita. Contudo, ele não havia perdido em estreias antes. Sob o comando do Corinthians venceu o São Bento por 1 a 0 no Paulista em 2017 e empatou em 1 a 1 com o São Caetano, também pelo estadual, mas no seu retorno em 2019. Pelo Al-Wehda, em 2018, empatou sem gols com o Al-Hazem pela Saudi Professional League.