Veja como estão o desempenho dos três gigantes de Recife nas Séries A, B e C

Uma das forças do futebol nordestino é Pernambuco. No estado, três clubes são conhecidos nacionalmente e figuram as três principais divisões do país.
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Com a temporada 2021 em andamento, cada clube vive uma situação parecida abaixo e a reportagem explica um pouco mais sobre os desempenhos de Sport, Náutico e Santa Cruz.
Sport: Único representante de Recife na Série A, o Leão começa a dar sinais de recuperação. Sob o comando de Umberto Louzer, o Sport deixou a zona de rebaixamento e vem de vitória contra o Bahia fora de casa. Agora, a expectativa é que o time possa melhorar e começar a voar mais alto na elite do futebol nacional.
Náutico: O melhor pernambucano da temporada é o Náutico. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o Timbu ficou encorpado e faturou o título estadual. Na Série B, o time dos Aflitos está na liderança do torneio, com 30 pontos. O único revés do time no torneio ocorreu na rodada do fim de semana, quando foi superado pelo Coritiba.
Santa Cruz: Do trio, o que passa mais aperto é o Santa Cruz. O time está na Série C e aparece na lanterna da sua chave, com 3 pontos. Nos 10 jogos que disputou até o momento, o Tricolor não somou nenhuma vitória. A semana é importante para o Coritiba. Após vencer o Náutico no Couto Pereira, o Coxa visita o Brusque de olho na liderança da Série B.