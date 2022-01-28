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Veja como comprar ingressos para Madureira x Fluminense, no Carioca

Partida será neste domingo, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda; Tricolor conseguiu negociar desconto para sócios...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 13:30
Já está aberta a venda de ingressos para a partida entre Madureira e Fluminense, que acontece no próximo domingo, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Mesmo sendo visitante, o Tricolor conseguiu negociar um desconto de 50% no valor das entradas para os sócios, independentemente da categoria.A venda para os sócios do Fluminense será exclusiva na sede do clube, em Laranjeiras, e na Bilheteria Azul do estádio no dia do jogo (a partir das 14h). Cada sócio terá direito a um ingresso com desconto e precisa estar ativo e adimplente. No momento da compra, o associado deverá apresentar sua carteirinha ou estar logado no Portal do Sócio em seu smartphone.
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Para o público geral, haverá venda on-line através deste site. O ingresso é carregado no celular e não será necessário trocar na bilheteria. A venda on-line vai ser encerrada no dia 29/01 (sábado), às 23h59.
De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, não será necessário subir o comprovante de vacinação no site da Veus. Porém, é obrigatório comprovar estar em dia com o calendário de vacinação no momento da compra do ingresso e na entrada do estádio. Quem não estiver com o ciclo vacinal completo deverá apresentar o teste PCR negativo com até 48h antes da partida ou o antígeno até 24h.VEJA OUTRAS INFORMAÇÕES:
VALORES
Arquibancada- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 30- Não-Sócios / Inteira - R$ 60
Social- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 40- Não-Sócios / Inteira - R$ 80
PONTOS DE VENDA
Laranjeiras - Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 28 e 29/01 (sexta e sábado), das 10h às 17h
Estádio Raulino de Oliveira - Bilheteria Azul (exclusiva para Sócios do Fluminense)- Dia 28/01 (sexta), das 10h às 17h- Dia 30/01 (domingo), das 14h até o fim do primeiro tempo
Estádio Raulino de Oliveira - Bilheteria Verde (torcida do Fluminense / Não-Sócios)- Dia 28/01 (sexta), das 10h às 17h- Dia 30/01 (domingo), das 10h até o fim do primeiro tempo
Estádio Raulino de Oliveira - Bilheteria Laranja (torcida do Madureira)- Dia 28/01 (sexta), das 10h às 17h- Dia 30/01 (domingo), das 10h até o fim do primeiro tempo
Madureira - Estádio Conselheiro Galvão- Dias 28 e 29/01 (sexta e sábado), das 10h às 17h
IMPORTANTE: Em função da partida entre Volta Redonda e Flamengo, não haverá venda de ingressos no Estádio Raulino de Oliveira no sábado (29/01).
GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão retirar o ingresso em Laranjeiras ou no Estádio Raulino de Oliveira na sexta (28/01) ou no sábado (29/01). Será obrigatória a comprovação do benefício no ato da retirada. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.
ACESSO AO ESTÁDIO​- Os portões abrirão às 16h- É obrigatório o uso de máscara- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio
Crédito: FluminensejogaemVoltaRedondanopróximodomingo,peloCampeonatoCarioca(Foto:arquivo/SecomVR

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