futebol

Veja as contas do Santos para avançar às oitavas da Sul-Americana

Peixe está na segunda colocação do grupo, com um ponto a menos que o La Calera...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 09:59

LanceNet

O Santos venceu a Universidad Católica por 1 a 0, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe de Fabián Bustos chegou a sete pontos no Grupo C e tem boas chances de classificação para as oitavas de final da competição.Pela mesma rodada, o chileno Unión La Calera venceu o Banfield também por 1 a 0, na Argentina, e manteve a liderança do Grupo C, com 8 pontos. Apenas o primeiro colocado de cada chave avançará ao mata-mata.
O que torna as perspectivas do Peixe boas é o fato de o time jogar na Vila Belmiro nas duas últimas rodadas e depender apenas de si para se classificar. O time eecebe o La Calera no dia 18 de maio, às 21h3, e o Banfield no dia 24, às 19h15.Para conquistar o primeiro lugar do grupo e avançar para o mata-mata, o Alvinegro precisa apenas vencer os dois confrontos mandantes. Se empatar com o Unión La Calera, terá de vencer o Banfield e torcer dos chilenos em casa para o Universidad Católica na rodada final.
Se o Santos perder do La Calera na próxima rodada já estará eliminado da Sul-Americana.
Crédito: Santos venceu a Universidad Católica por 1 a 0 nesta quinta (Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP

