Veja a provável escalação do Red Bull Bragantino para encarar o Palmeiras

Na tarde deste sábado, o Red Bull Bragantino abre a rodada do Campeonato Brasileiro e o adversário é o Palmeiras, no Allianz Parque.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Fora de casa, a equipe tenta se recuperar no torneio nacional, já que nos últimos dois confrontos não conseguiu vencer o Corinthians e Atlético-MG.
Na escalação, a única dúvida do técnico Mauricio Barbieri é na lateral-direita, onde vai decidir entre Aderlan ou Andrés Hurtado.
Confira a provável escalação: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Kevin, Natan e Guilherme; Raul, Eric Ramires e Miguel; Bruno Tubarão; Sorriso e Jan Hurtado.
Com 9 pontos conquistados, o Bragantino aparece na 5ª colocação do torneio nacional.