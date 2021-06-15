Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-MG

O Internacional quer estancar de vez a sua crise e para isso tem o Atlético-MG, um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.
Para encarar o Galo, o técnico Osmar Loss não poderá contar com Marcelo Lomba e Saravia, ambos testaram positivo para Covid-19 e estão fora.
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Além do goleio e lateral, o interino não poderá utilizar o zagueiro Lucas Ribeiro, que foi expulso contra o Bahia e por isso fica longe do campo de jogo.
Caso não tenha nenhuma mudança de última hora, o Inter vai a campo com a seguinte formação: Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Taison, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.