Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-MG

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional quer estancar de vez a sua crise e para isso tem o Atlético-MG, um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Para encarar o Galo, o técnico Osmar Loss não poderá contar com Marcelo Lomba e Saravia, ambos testaram positivo para Covid-19 e estão fora.

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Além do goleio e lateral, o interino não poderá utilizar o zagueiro Lucas Ribeiro, que foi expulso contra o Bahia e por isso fica longe do campo de jogo.