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futebol

Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-MG

Com desfalques no sistema defensivo, o técnico Osmar Loss quebra a cabeça para achar a formação...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:18

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:18

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O Internacional quer estancar de vez a sua crise e para isso tem o Atlético-MG, um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.
Para encarar o Galo, o técnico Osmar Loss não poderá contar com Marcelo Lomba e Saravia, ambos testaram positivo para Covid-19 e estão fora.
+ Pogba pode ser envolvido em negociação por CR7, novidades sobre Bernardo Silva e Balbuena… O Dia do Mercado
Além do goleio e lateral, o interino não poderá utilizar o zagueiro Lucas Ribeiro, que foi expulso contra o Bahia e por isso fica longe do campo de jogo.
Caso não tenha nenhuma mudança de última hora, o Inter vai a campo com a seguinte formação: Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Taison, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

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