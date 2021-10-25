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futebol

Veja a provável escalação do Coritiba para encarar o CRB

Coxa está na liderança da Série B e quer encaminhar o seu acesso à elite nacional...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 19:03
Crédito: twitter Coritiba
Na noite desta terça-feira, o Coritiba volta a campo para encarar o CRB e quer sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional em Alagoas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 57 pontos, um triunfo no Rei Pelé deixa o time ainda mais perto da sua meta de pontos (64) e dá ao seu torcedor mais um motivo para sorrir.
Consciente do momento, o técnico Gustavo Morínigo pede foco ao elenco para não deixar a peteca cair e buscar um resultado importante.
Confira a provável escalação: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.

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