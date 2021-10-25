Veja a provável escalação do Coritiba para encarar o CRB

Crédito: twitter Coritiba

Na noite desta terça-feira, o Coritiba volta a campo para encarar o CRB e quer sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional em Alagoas.

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Com 57 pontos, um triunfo no Rei Pelé deixa o time ainda mais perto da sua meta de pontos (64) e dá ao seu torcedor mais um motivo para sorrir.

Consciente do momento, o técnico Gustavo Morínigo pede foco ao elenco para não deixar a peteca cair e buscar um resultado importante.