Veja a provável escalação do Coritiba para encarar o CRB

Na noite desta terça-feira, o Coritiba volta a campo para encarar o CRB e quer sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional em Alagoas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 57 pontos, um triunfo no Rei Pelé deixa o time ainda mais perto da sua meta de pontos (64) e dá ao seu torcedor mais um motivo para sorrir.
Consciente do momento, o técnico Gustavo Morínigo pede foco ao elenco para não deixar a peteca cair e buscar um resultado importante.
Confira a provável escalação: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.