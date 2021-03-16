Veja a provável escalação do Coritiba na estreia da Copa do Brasil

A semana é decisiva para o Coritiba. Na próxima quinta-feira, os comandados de Gustavo Morínigo entram em campo pela Copa do Brasil e o adversário é o União Rondonópolis-MT, fora de casa.
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Consciente que tem o empate a seu favor, o treinador trabalha forte com os jogadores com o objetivo de avançar na competição e encher o cofre da equipe.
Sem o Campeonato Paranaense, suspenso devido o aumento de casos de Covid-19 no estado, o Coritiba realizou um jogo-treino no fim de semana e ficou no empate por 1 a 1 com o Brusque.
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Escalação
Baseado nos últimos treinos, o Coritiba deve encarar o seu compromisso na Copa do Brasil com a seguinte formação: Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Luciano Castán e Romário; Jhony Douglas, Willian Farias (Val) e Robinho; Rafinha, Waguininho (Igor Paixão) e Léo Gamalho (Pablo Thomaz).