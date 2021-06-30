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futebol

Veja a 'chuva de gols' do empate entre Cruzeiro e Guarani no Mineirão

Raposa e Bugre não economizaram no duelo da oitava rodada da Série B...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:16
Cruzeiro e Guarani fizeram um jogo animado, com muitos gols. Uma diversão para quem gosta de bola nas redes. O placar foi de 3 a 3, gols de Thales, contra, Matheus Barbosa e Léo Santos para a Raposa, Bruno Sávio, duas vezes, e Régis, anotaram os tentos do Bugre no duelo do Mineirão, nesta quarta-feira, 30 de junho, pela oitava rodada da Série B. O resultado não foi bom para ambos, pois não conseguiram encurtar a distância para o G4. O Cruzeiro está na 14ª posição, com oito pontos, enquanto o Bugre Campineiro chegou aos 10, ocupando a 10ª posição. O quarto colocado, último do G4 é o Sampaio Corrêa, com 15 pontos. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos A Raposa encara o Brasil de Pelotas-RS no sábado, 3 de julho, às 19h, em Pelotas. O Guarani terá o Brusque pela frente no domingo, 4, às 11h, em Campinas. Raposa e Bugre fizeram uma jornada esportiva com muitos gols no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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