Veja a agenda detalhada dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Os confrontos de ida da terceira fase da Copa do Brasil acontecerão entre os dias 19 de abril e 1º de maio. A CBF anunciou a agenda completa dos confrontos, com data, horário e local.Nesta nova etapa, entram as equipes que estão na Copa Libertadores, totalizando 32 clubes divididos em 16 duelos. Os que avançarem às oitavas de final irão receber R$ 3 milhões de premiação (veja aqui quanto vale cada fase avançada na edição deste ano).

Algumas potências, como Grêmio, Internacional e Vasco, já foram desclassificadas da disputas. Os gaúchos foram eliminados por Mirassol e Globo-RN, respectivamente, e o cruz-maltino caiu diante da Juazeirense-BA. Confira a programação dos jogos de ida da terceira fase:

Dia 19 de abril (terça-feira)

19h - CSA x América, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)19h30 - Bahia x Azuriz, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)​21h30 - Fluminense x Vila Nova-GO, no Maracanã (RJ)​21h30 - Remo x Cruzeiro, no Estádio Baenão (PA)

Dia 20 de abril (terça-feira)

16h - Goiás x Red Bull Bragantino, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)​19h - Atlético-MG x Brasiliense, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) ​19h - Fortaleza x Vitória, no Castelão, em Fortaleza (CE)​19h - Tocantinópolis x Athletico-PR, no Estádio Nilton Santos, em Palmas (TO)19h30 - Juventude x São Paulo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)​19h30 - Coritiba x Santos, no Couto Pereira, em Curitiba (PR)​21h30 - Tombense x Ceará, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)21h30 - Portuguesa-RJ x Corinthians, no Estádio do Café, em Londrina (PR)​21h30 - Ceilândia x Botafogo, sem local definido

Quinta-feira (21 de abril)

21h30 - Atlético-GO x Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Sábado (30 de abril)

21h - Palmeiras x Juazeirense, no Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Domingo (1º de maio)

18h - Altos-PI x Flamengo, no Estádio Albertão, em Teresina (PI)