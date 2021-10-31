Veiga passa Diego Souza e se torna o 5º maior artilheiro do Palmeiras no século

Crédito: Cesar Greco

O duelo entre Grêmio e Palmeiras deste domingo reuniu em campo três dos maiores artilheiros do clube paulista neste século: Dudu, Raphael Veiga e Diego Souza. Este último, no entanto, defendendo as cores da camisa tricolor. E dois deles deixaram suas marcas na partida. Diego abriu o placar para os gaúchos com apenas 12 minutos de jogo, mas Veiga conseguiu virar ainda no 1º tempo, estufando as redes duas vezes. Breno, já no fim, decretou o 3 a 1.

Curiosamente, com os dois gols deste fim de semana, o meia palmeirense superou o hoje centroavante gremista no ranking. O camisa 23 chegou à marca de 40 bolas na rede e se tornou o 5º maior goleador do clube desde 2001, ultrapassando, além de Diego Souza, o ex-atacante Kléber Gladiador.

Revelado pelo Coritiba, Raphael Veiga chegou ao Palmeiras em 2017, aos 22 anos de idade, ano em que marcou somente uma vez em 20 confrontos. Na temporada seguinte acabou emprestado ao Athletico Paranaense, onde se destacou. De volta ao Alviverde em 2019, se consolidou no elenco como um dos principais jogadores da equipe nos últimos anos.

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