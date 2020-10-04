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futebol

Veiga marca novamente e arranca elogios de Luxemburgo: 'Tem talento'

Com boas atuações e gols importantes no Brasileirão e na Libertadores, o meia vem pedindo passagem na equipe titular...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 08:25

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 08:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória contra o Ceará, neste sábado (03), o treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, concedeu uma entrevista coletiva para comentar sobre a partida. Em suas falas, o técnico elogiou o meia Raphael Veiga, que, pela primeira vez, entrou em campo em seis jogos consecutivos com a camisa do Verdão:
​- (Lucas Lima e Veiga) São dois jogadores de qualidade. O Veiga tem talento assim como o Lucas, mas eles têm que colocar isso em campo. Eu só escalo, eles têm que mostrar o potencial no jogo. O Raphael fez dois bons jogos, já tinha entrado bem contra o Athletico e foi bem na Libertadores. Eu só tenho que colocar pra jogar, tanto ele, quanto o Lucas e o Scarpa. Não se ganha a posição na conversa. Posição se ganha no campo - afirmou.
Além disso, Luxa comentou sobre Gustavo Scarpa, meia que ganhou poucas oportunidades com o treinador:- Ele entrou bem no jogo hoje, mas tem que mostrar o que quer em campo e nos treinamentos. A volta dele foi legal, num jogo que eu tinha três suspensos. Não tem essa isso de que se eu não coloquei ele no banco jogo passado eu não colocaria hoje. Entrou bem e vai buscando o seu espaço - finalizou.
​O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (07) contra o Botafogo. A partida será no estádio Nilton Santos às 21h30 (horário de Brasília).

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