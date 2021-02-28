AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Veiga exalta vitória do Palmeiras na ida da final e lamenta expulsão de Luan

Garçom da noite, o meia teve participação decisiva na partida e ajudou o Verdão sair na frente no primeiro jogo da final
...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Decisivo no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite deste domingo, o meia Raphael Veiga comemorou a vitória do Palmeiras diante do Grêmio e exaltou a força do elenco por ter se preparado bem para encarar o time gaúcho. Elogiado, o meia afirmou estar curtindo a boa fase e reconheceu a sua importância na equipe dentro de campo:
>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
– A gente se prepara sempre para chegar nesass horas e dar resultados. Sabemos que é decisão. Eu como meia do Palmeiras tenho que estar bem. Fico feliz por achar bons passes – analisou o camisa 23.O armador lamentou a perda do zagueiro Luan, expulso na metade do segundo tempo após dar cotovelada em Diego Souza, mas fez questão de destacar o bom desempenho do sistema defensivo por impedir as jogadas do adversário. O meia valorizou o grande triunfo conquistado fora de casa e declarou que o time precisa corrigir alguns erros cometidos durante a partida:
– Infelizmente perdemos um jogador e depois nos adaptamos ao recorrer do jogo. Levamos um resultado importante para São Paulo. Acertar detalhes e fazer outro bom jogo, para se Deus quiser conquistar esse título – finalizou.
O jogo de volta acontecerá no próximo domingo (7), no Allianz Parque, às 18h. O Palmeiras garante o tetra da Copa do Brasil com um empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmeras particulares podem ser integradas ao videomonitoramento da polícia no ES
Imagem de destaque
Suspeita de matar casal em Minas Gerais teria fugido para o ES
Segurança
Eleições no ES: Ferraço diz que escolha de vice será 'decisão coletiva'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados