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Veiga abre o placar pelo Palmeiras contra o Grêmio e marca gol mais rápido da história do Allianz Parque

Gol também assumiu o primeiro lugar de tentos mais rápidos do Palmeiras em Campeonatos Brasileiros...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 07:30
Crédito: César Greco
Em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, Raphael Veiga marcou o gol mais rápido da história do Allianz Parque ao abrir o placar contra o Grêmio com apenas 15 segundos de bola rolando.Na jogada, depois de troca de passes do Verdão, a zaga gremista tentou afastar, mas acertou Gustavo Scarpa. Então, a bola rebatida encontrou caprichosamente Veiga que, dentro da área, virou com um chute rápido e tirou do goleiro adversário para balançar as redes.Na última segunda-feira (5), Gabriel Silva havia batido este recorde ao marcar em 18 segundos contra o Santos pela competição nacional na categoria sub-20. A marca anterior era de Gabriel Jesus, que marcou no segundo 52 contra o Joinville em 2015.
Além disso, o gol é o primeiro da lista de gols marcados mais cedo em Campeonatos Brasileiros pelo Palmeiras. Também entra no top 10 de mais rápidos da história do Brasileirão, estando empatado na sexta posição com os gols de Guilherme em 1995 pelo Atlético-MG e Patric, pelo Avaí em 2010.Confira a lista
1° – Nivaldo – Náutico em 1989 (8 segundos)1° – Dinei – Vitória em 2008 (8 segundos)3° – Ceará – Coritiba em 2003 (11 segundos)4° – Robinho – Santos em 2003 (12 segundos)4° – Cazares – Atlético-MG em 2016 (12 segundos)6° – Marcelo Ramos – Cruzeiro em 1995 (13 segundos)6° – Galvão – Paraná em 2004 (13 segundos)8° – Wagner – Cruzeiro 2008 (14 segundos)9° – Guilherme – Atlético-MG em 1999 (15 segundos)9° – Patric – Avaí em 2010 (15 segundos)9° – Veiga – Palmeiras – 2021 (15 segundos)

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