Veiga abre o placar pelo Palmeiras contra o Grêmio e marca gol mais rápido da história do Allianz Parque

Em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, Raphael Veiga marcou o gol mais rápido da história do Allianz Parque ao abrir o placar contra o Grêmio com apenas 15 segundos de bola rolando.Na jogada, depois de troca de passes do Verdão, a zaga gremista tentou afastar, mas acertou Gustavo Scarpa. Então, a bola rebatida encontrou caprichosamente Veiga que, dentro da área, virou com um chute rápido e tirou do goleiro adversário para balançar as redes.Na última segunda-feira (5), Gabriel Silva havia batido este recorde ao marcar em 18 segundos contra o Santos pela competição nacional na categoria sub-20. A marca anterior era de Gabriel Jesus, que marcou no segundo 52 contra o Joinville em 2015.