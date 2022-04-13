Vazou! Foto da suposta nova segunda camisa do Flamengo circula na internet

Vazou a imagem do suposto novo uniforme do Flamengo. A veracidade da camisa foi confirmada pelo 'Coluna do Fla'. A peça do uniforme rubro-negro tem data de lançamento marcada para o dia 29 de abril nas lojas oficiais do clube.Ainda não se sabe qual será o preço do Manto 2, mas é esperado que o preço seja o mesmo do 1, ou seja, a versão de torcedor R$ 299,99, e o modelo de jogador R$ 399,99. Diferentemente dos anos anteriores, a camisa não terá faixas e será toda branca com detalhes vermelhos na manga.