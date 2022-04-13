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Vazou! Foto da suposta nova segunda camisa do Flamengo circula na internet

No dia 29 de abril, Manto 2 será lançado nas lojas oficiais do Rubro-Negro...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 19:58
Vazou a imagem do suposto novo uniforme do Flamengo. A veracidade da camisa foi confirmada pelo 'Coluna do Fla'. A peça do uniforme rubro-negro tem data de lançamento marcada para o dia 29 de abril nas lojas oficiais do clube.Ainda não se sabe qual será o preço do Manto 2, mas é esperado que o preço seja o mesmo do 1, ou seja, a versão de torcedor R$ 299,99, e o modelo de jogador R$ 399,99. Diferentemente dos anos anteriores, a camisa não terá faixas e será toda branca com detalhes vermelhos na manga.
Vale destacar, que o novo traje também não tem previsão de estreia nas competições em que o Fla disputa.
Crédito: ImagemdasupostasegundacamisadoFlamengoparaatemporadacirculanasredessociais(Foto:Reprodução/Twitter

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