Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco x São Paulo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Cruz-Maltino e Tricolor buscam a vitória para embalar de vez no Campeonato Brasileiro. Partida em São Januário, às 16h, deste domingo, é válida pela terceira rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 18:30

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitória na rodada anterior e buscam um novo triunfo para embalar de vez na competição.
Jogando em casa, o Cruz-Maltino quer repetir o desempenho da vitória por 2 a 0, sobre o Sport, na última quinta-feira e tirar vantagem do mando de campo para somar os três pontos. Já o Tricolor superou o Fortaleza, do ídolo Rogério Ceni, por 1 a 0 e tenta pontuar fora para subir na tabela.FICHA TÉCNICAVASCO X SÃO PAULO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 16/8/2020, às 16h (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF-GO)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, TV Globo, Permière, Sportv e rádios
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel; Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec, Talles Magno e Germán Cano.
Lesionado: Yago Pikachu, Vinícius e Bruno César (este com Covid-19).Suspensos: -Pendurados: -
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno (Paulinho Bóia) e Pablo.
Lesionados: Walce, Rojas e ToróSuspensos: -Pendurados: -
PALPITES: Na redação do L!, 50% das pessoas acreditam em vitória do Vasco, 25%, em empate e 25% em triunfo do São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados