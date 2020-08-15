Vasco x São Paulo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitória na rodada anterior e buscam um novo triunfo para embalar de vez na competição.

Jogando em casa, o Cruz-Maltino quer repetir o desempenho da vitória por 2 a 0, sobre o Sport, na última quinta-feira e tirar vantagem do mando de campo para somar os três pontos. Já o Tricolor superou o Fortaleza, do ídolo Rogério Ceni, por 1 a 0 e tenta pontuar fora para subir na tabela.FICHA TÉCNICAVASCO X SÃO PAULO

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 16/8/2020, às 16h (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF-GO)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, TV Globo, Permière, Sportv e rádios

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel; Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec, Talles Magno e Germán Cano.

Lesionado: Yago Pikachu, Vinícius e Bruno César (este com Covid-19).Suspensos: -Pendurados: -

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno (Paulinho Bóia) e Pablo.

Lesionados: Walce, Rojas e ToróSuspensos: -Pendurados: -