Vasco x Sampaio Corrêa: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Vasco volta a campo nesta sexta diante do Sampaio Corrêa, às 19h, em São Januário. A partida é válida pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão. Em uma verdadeira gangorra, o Gigante da Colina tem 13 pontos, busca encostar no G4, e vencer a quarta partida seguida sob seus domínios. A equipe maranhense, por sua vez, não perde há cinco rodadas e está na terceira colocação com 18 pontos.
> Confira a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroPara o duelo, o técnico Marcelo Cabo poderá contar com os retornos de alguns jogadores que desfalcaram a equipe contra o Confiança (SE). Galarza, Morato, Bruno Gomes e Juninho serão opções para o comandante cruz-maltino. Vale lembrar que o camisa 23 será julgado pela expulsão contra o Cruzeiro na próxima segunda-feira.
Por outro lado, Léo Jabá foi liberado para resolver o imbróglio com o PAOK, da Grécia, e não estará apto para entrar em campo. Além dele, o zagueiro Ricardo Graça foi convocado para a seleção olímpica, que disputará as Olimpíadas de Tóquio, e também desfalcará o time.
Do lado do Sampaio Corrêa, Felipe Surian fará mudanças nas laterais. Luís Gustavo volta na direita, com Watson como opção no banco, enquanto Zé Mario entra no lugar de Eloior, que está suspenso. No sistema ofensivo, o treinador ainda não definiu a escalação, mas Jajá, Roney, Ciel, Gui Campana e Romarinho disputam uma vaga.
Entre os nomes citados, Romarinho e Gui Campana estão à frente na disputa. O camisa 20 não foi relacionado na última partida, mas se recuperou de um problema muscular e viajou com a equipe. FICHA TÉCNICA:VASCO x SAMPAIO CORRÊA
Data/Hora: 09/07/2021, às 19h00 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Michel (Galarza), Andrey, Marquinhos Gabriel e MT; Gabriel Pec (Morato) e Germán Cano.
Desfalques: Léo Jabá (resolver imbróglio com o PAOK) e Ricardo Graça (seleção olímpica)Suspensos: NinguémPendurados: Léo Matos, Leandro Castan, e Daniel Amorim.SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mario; Mauro Silva, Ferreira e Gui Campana (Romarinho); Pimentinha, Jefinho e Jean Silva.
Desfalques: EloirSuspensos: EloirPendurados: Jajá, Mauro Silva e Luís Gustavo
PALPITES
Na redação do LANCE!, 60% apostam no Vasco, 20% no Empate e 20% acham que o Sampaio Corrêa vencerá o duelo.